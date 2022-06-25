Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Gürbüz (76) idaresindeki 33 HY 251 plakalı otomobil, Aksaray - Ankara kara yolunun 19. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Gürbüz ile otomobildeki eşi Muzaffer Gürbüz (76) ve Şenay Uçak (77) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel