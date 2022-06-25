Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ali Gürbüz (76) idaresindeki 33 HY 251 plakalı otomobil, Aksaray - Ankara kara yolunun 19. kilometresinde şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Gürbüz ile otomobildeki eşi Muzaffer Gürbüz (76) ve Şenay Uçak (77) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Ali Gürbüz Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.