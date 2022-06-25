Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Gürbüz (76) idaresindeki 33 HY 251 plakalı otomobil, Aksaray - Ankara kara yolunun 19. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Gürbüz ile otomobildeki eşi Muzaffer Gürbüz (76) ve Şenay Uçak (77) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Ali Gürbüz Aksaray Güncel Haberler

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