Aksaray'da sahibinin bırakıp kaçtığı araçla kanala düşünce yakalanan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da sahibinin bırakıp kaçtığı araçla kanala düşünce gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Helvadere beldesinde kavgaya karışan Abdullatif G. (33), seyir halindeki Eren B'nin (22) kullandığı 68 DL 143 plakalı otomobili, durdurarak kendisini kent merkezine götürmesi için zorladı.

Eren B, trafik ışıklarında aracı bırakıp kaçtı.

Abdullatif G, otomobille seyir halindeyken Zafer Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Abdullatif G, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi sonrası adliyeye sevk edilen ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Abdullatif G, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.