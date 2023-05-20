Aksaray'da sağanak yağış etkili oluyor

AKSARAY - Aksaray'da 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışı şehir genelinde etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da dün ve bugün aralıklarla devam eden yağmur yağışı halen etkisini sürdürüyor. Yağmur yağışı özellikle yüksek kesimlerde şiddetli olarak devam ediyor. Hava sıcaklığının 18 ile 20 derece arasında değiştiği Aksaray'da zaman zaman kısa süreli de olsa yağmur yerini güneşli havaya bırakıyor. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.