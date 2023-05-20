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Aksaray'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Güncel Haberler

Aksaray'da 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışı şehir genelinde etkisini sürdürüyor. Yağmur yağışı özellikle yüksek kesimlerde şiddetli olarak devam ediyor.

Aksaray'da sağanak yağış etkili oluyor

AKSARAY - Aksaray'da 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışı şehir genelinde etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da dün ve bugün aralıklarla devam eden yağmur yağışı halen etkisini sürdürüyor. Yağmur yağışı özellikle yüksek kesimlerde şiddetli olarak devam ediyor. Hava sıcaklığının 18 ile 20 derece arasında değiştiği Aksaray'da zaman zaman kısa süreli de olsa yağmur yerini güneşli havaya bırakıyor. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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