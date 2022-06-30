Aksaray'da sağanak yağış etkili oldu Aksaray'da sağanak yağış etkili oldu Aksaray'da gece başlayan sağanak yağış yolları kısa sürede adeta göle çevirdi. Aksaray'da sağanak yağış etkili oldu AKSARAY - Aksaray'da gece başlayan sağanak yağış yolları kısa sürede adeta göle çevirdi. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 25 dereceyi gösterdiği Aksaray'da gece saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Dakikalar içinde yollar adeta göle dönerken hava sıcaklığı 19 dereceye kadar düştü. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış yaklaşık 45 dakika boyunca devam etti. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikteki sürücülerde yağıştan kısmen etkilendi. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda birikintiyi fark etmeyen sürücüler araçlarını kontrol etmekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ise yağmur yağışını mutlulukla karşıladığını söyledi. İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aksaray'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.