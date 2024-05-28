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Aksaray'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

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Aksaray'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kent merkezi ve Güzelyurt ilçesinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağışın etkisiyle Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen iki öğrenci sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü. Kısa sürede müdahale edilen öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

Aksaray'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep (17) ile kuzeni Fatma Nur Erdem (19) sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşlar kısa süre sürüklenen kuzenleri kanaldan çıkardı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentte çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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