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Taşpınar'da sağanak etkili oldu

AA - Taşpınar Beldesi - Güncel
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Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü.

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü.

Beldede öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Beldenin içinden geçen dere yatağına yakın yollar, taşan sular nedeniyle kapandı.

Sağanak nedeniyle 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü. Yağış nedeniyle ekili alanlar da zarar gördü.

Aksaray İl Özel İdare ve AFAD ekipleri, ıslah ve su çekme çalışmalarına devam ediyor.

AA / Taşpınar Beldesi - Güncel

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