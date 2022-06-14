Taşpınar'da sağanak etkili oldu Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü. Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü. Beldede öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Beldenin içinden geçen dere yatağına yakın yollar, taşan sular nedeniyle kapandı. Sağanak nedeniyle 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü. Yağış nedeniyle ekili alanlar da zarar gördü. Aksaray İl Özel İdare ve AFAD ekipleri, ıslah ve su çekme çalışmalarına devam ediyor. AA / Taşpınar Beldesi - Güncel Güncel Haberler

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