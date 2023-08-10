Aksaray'da Ruhsatsız Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da ruhsatsız tabancayla havaya ateş açan ve kendini videoya çektiren şahıs, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da ruhsatsız tabancayla havaya ateş açan ve kendini videoya çektiren şahıs devriye atan jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca çıkan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkez ilçe sorumluluk bölgesinde devriye atan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri arazide silah sesleri duydu. Aracın far ve tepe lambalarını söndürerek bölgeyi taramaya başlayan jandarma ekipleri bir süre sonra havaya tabanca ile ateş açan şahsı suçüstü yakaladı. Havaya ateş açarken kendini arkadaşına videoya çektiren S.C.U. isimli şahsın üzerinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı. 2 ruhsatsız tabancaya jandarma ekiplerince el konulurken İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AKSARAY