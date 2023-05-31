Aksaray'da Rezidansın 7. Katından Düşen Hemşirenin Ölümüyle İlgili Keşif Yapıldı

Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Soruşturma kapsamında özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hemşirenin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü tutuklanırken, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.