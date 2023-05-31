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Aksaray'da Rezidansın 7. Katından Düşen Hemşirenin Ölümüyle İlgili Keşif Yapıldı

Aksaray'da Rezidansın 7. Katından Düşen Hemşirenin Ölümüyle İlgili Keşif Yapıldı

Güncel Haberler

Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Soruşturma kapsamında özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hemşirenin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü tutuklanırken, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (24) hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan keşfe, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri katıldı.

Rezidansa çıkan keşif heyeti, hemşire Saliha Tuncel'in düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Soruşturma çerçevesinde bir özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel hayatını kaybetmişti.

Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Aksaray Ereğli Güncel Haberler

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