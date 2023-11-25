Aksaray'da Polis Kovalamacası: Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli ve polislerin kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Kameraya yansıyan ve yaklaşık 1 saat süren kovalamacada kaçan araç lastiğine açılan ateş sonucu yakalandı.

Olay, dün gece yarısı şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine 68 AEA 216 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçarken polis ekipleri de aracın peşine düştü. Ara sokaklara girerek polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü ile polis arasında amansız bir kovalamaca başladı. Ekiplerin araç plakasını, modelini ve istikametini telsizden anons etmesi üzerine Aksaray emniyeti adeta alarma geçti. Şehir merkezi sokaklarında yankılanan siren sesleri aracın Aratol Mahallesine girmesiyle Konya karayoluna kadar yükseldi. Polisten kaçmak için ters yola da giren araç sürücüsü trafikte büyük tehlike oluşturdu. Yaklaşık 14 ekip aracının takip ettiği kovalamacada araziye giren otomobilin lastiklerine polis ekiplerince ateş açıldı. Buna rağmen kaçmayı sürdüren otomobil araziden Aksaray - Konya Karayolu'na çıktı. Kurşunun isabet ettiği sağ ön lastiğin tamamen parçalanması üzerine daha fazla kaçamayan sürücü karayolunda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Araçtan uyuşturucu çıktı

Araçtan indirilen sürücü İbrahim T. ve bir şüpheliye ters kelepçe yapıldı. Bu esnada polis ekiplerine seslenen şüphelilerden biri, "Abi kurban olayım, canını yediğim, vallahi arabam yoktu beni bir yere götür dedim ya" diyerek savunma yaptı. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve kalıntıları ele geçirilirken, 2 şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine kan testi alındı. Emniyetin geniş çaplı inceleme çalışması yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan sürücü İbrahim T.'ye "Dur ihtarına uymamak", "Kırmızı ışık ihlali", "Ters şerit kullanma", "Hız sınırını aşma" ve "Hatalı şerit değişikliği" nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çektirildi. - AKSARAY