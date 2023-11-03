Aksaray'da Polis ile Sürücü Arasında Kovalamaca

Aksaray sokaklarında polis-şüpheli kovalamacası

Sigortasız ve muayenesiz araçla kaçan sürücü uyuşturucu ile yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. 15 dakika süren kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün üzerinde uyuşturucu madde çıkarken aracın sigortasız ve muayenesiz olduğu anlaşıldı.

Olay Taşpazar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ve bekçiler 801 Sokak'ta durumundan şüphelendikleri 68 AV 713 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin ikazını dikkate almayan sürücü otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ile sürücü arasında kovalamaca yaşanırken sürücü Aksaray sokaklarında tüm polisleri peşine taktı. 15 dakika süren kovalamaca sonucu araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde Bekir D. olduğu tespit edilen sürücünün aracında yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatı bulan polis ve bekçiler şahsın Genel Bilgi Taramasını yaparak üzerini aradı. Yapılan üst aramasında şahsın sigara paketinde 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, cebinde ise 5 gram esrar maddesi bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edildi. Yapılan alkol testinde alkolsüz olduğu belirlenen sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL, tehlikeli araç kullanmaktan 951 TL, sigortasız araç kullanmaktan 436 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan bin 979 TL olmak üzere toplamda 4 bin 317 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.