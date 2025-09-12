Aksaray'da Patlayan Telefon Bataryası Alevlere Neden Oldu

AKSARAY'da arızalı telefonun bataryası tamir için getirildiği iş yerinde patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Ferhat Özkan'ın (31) tamir ettiği cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı. Alevler arasında kalan Özkan, şoke oldu. Alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. İş yerinde bulunan bir kişi ise patlama anında şaşkınlık yaşadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA