Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Patates Üretimi Arttı, Fiyatlar Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'de patates yetiştirilen ilk 10 il içinde yer alan Aksaray'da, 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor. Geçen yıl tarladan kilosu 10 TL'ye alınan patatesin fiyatı bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü.

TÜRKİYE'de patates yetiştirilen ilk 10 il içinde yer alan Aksaray'da, 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor. Geçen yıl tarladan kilosu 10 TL'ye alınan patatesin fiyatı bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü.

Aksaray'da 80 bin dekar alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor. Patateste hasat dönemi başlarken, Geçen yıl tarladan kilosu 10 TL'ye alınan patatesin fiyatı bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü. Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde tarlasındaki patatesi hasat etmeye başlayan Görkem Çevik, "Nisan ayı başında yazlık patatesi, gübreleme ve ilaçlamasını yaparak tarlayla buluşturduk. Ağustos ayıyla söküme başladık. Bölgemizde 3,5-4 ayda olan ürünlerimizin hasadına başladık. Bu yıl 240 dekar alanda yazlık patates ekimi yaptık ve dekarda 3-4 ton rekolte aldık. Bu yıl patates fiyatlarımız, geçen yıla oranla yüzde 50 oranda düştü. Geçen yaz mevsiminde tarladan 10 liraya çıkan patates, bu yıl 5 liraya kadar düştü. Yazlık patates ekiminin bol olması, fiyatları yüzde 50 düşürdü. Bu yıl mahşer yeri gibi ekim var. Geçen yıl tarlada bir ara 11-12 liraya kadar patates çıkmıştı. Patates üreticimiz, 'Geçen yıl gibi bu yıl da patates para eder' diye her yere patates ekimi yaptı. Hal böyle olunca ürün bol, fiyatlar düşük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Aksaray Ekonomi Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title