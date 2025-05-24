Aksaray'da Park Halindeki Araçtan Bal Çalındı

Aksaray'da Park Halindeki Araçtan Bal Çalındı
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Aksaray'da, Mehmet Yavuz'un park halindeki otomobilinin bagajından 2 petek bal çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

AKSARAY'da, Mehmet Yavuz'un (62) park halindeki otomobilinin bagajından çalınan 2 petek bal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin, aldığı balları kendi hafif ticari aracına koyduğu anlar yer aldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Hacı Hasanlı Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yavuz, otomobilinin bagajından sattığı balları müşterisine bırakıp gelmek için kısa süreliğine aracının yanından ayrıldı. Bagajın açık olduğu fark eden şüpheli, bagajdan 2 petek balı alıp kendi hafif ticari aracının bagajına koydu. Aracının yanına geldiğinde ballarının eksik olduğunu gören Yavuz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin incelemesinde şüphelinin hırsızlık sırasındaki görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Kamerada 30 saniye içinde hafif ticari araç sürücüsünün balları çaldığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Yavuz, Ben emekliyim, bunun yanında servis şoförlüğü yapıyorum. Niğde'nin Ulukışla ilçesinden 1 teneke bal ile 12 tane petek bal getirdim. Balları, koltuğunun arasına alan kişiyi, aracımın yanında park ettiği aracına koyduğu anı, kameradan gördük. Bir müşteriye bal götürdüm. Ben gelene kadar 2 çıta balın eksik olduğu gördüm. Balın değeri ise 3 bin 600 lira. Ben emekli olduğum halde rızkım için çalışıyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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