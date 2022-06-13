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Aksaray'da oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen çocuk öldü

AA - Hacı Özkan - Güncel
Aksaray'da oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen çocuk öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ve Deniz Bozlak çiftinin oğulları Seyit Bozlak, Eşmekaya beldesinde, kenarında oyun oynadığı kanalizasyon kanalına düştü.

Çocuğun arkadaşları durumu aileye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu ulaşılan Seyit Bozlak'ın cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.

Çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

AA / Hacı Özkan - Güncel

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