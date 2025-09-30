Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit, 1 sivil öldü, 3 yaralı (2) / Video eklendi

Haberler

Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit, 1 sivil öldü, 3 yaralı

Aksaray'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptığı kazada yaralanan 4 kişiden 1 askeri personel de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Böylece kazada şehit sayısı 2'e yükseldi.

