Aksaray'da Otostop Çekerken Bıçaklandı

AKSARAY'da otostop çeken 2 kişiyi aracına almak için duran Yusuf Altınsoy (37), çıkan tartışmada darbedilip, bıçaklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Altınsoy, aracıyla giderken, iddiaya göre 2 kişi otostop çekip, durdurdu. Durduran kişilerle aralarında tartışma çıkması üzerine aracından inen Altınsoy, darbedilip, sol bacağından bıçaklandı. Altınsoy kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli 2 kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Altınsoy, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.