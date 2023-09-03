Aksaray'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Sağlık beldesi istikametine seyreden C.C. idaresindeki plakasız motosiklet B.Ö. yönetimindeki 68 EP 470 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan motosiklet sürücüsü ardından ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken jandarmanın inceleme başlattığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü B.Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.