Aksaray'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Aksaray'da pazar alışverişinden dönerken otomobilin çarptığı bir yaya ağır yaralandı. Kazada yaya yolun kenarına savrulurken, pazar aracı ile aldığı sebze ve meyveler de yola saçıldı. Yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Pazar dönüşü otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da pazar alışverişinden dönerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tacin Mahallesi E-90 karayolu Makas Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazar alışverişinden aldığı sebze ve meyveleri taşıdığı pazar arabasıyla birlikte evine dönen Ayhan F.'ye (53), E-90 karayolunda karşıya geçmek isterken Kayseri'den Konya'ya seyreden M.A.C. idaresindeki 42 AEM 386 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yolun kenarına savrulurken, pazar aracı ile aldığı sebze ve meyveler de yola saçıldı. Ayhan F. ağır yaralanırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı yaya ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yayanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.