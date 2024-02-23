Aksaray'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçesaray Mahallesi'nde bir otomobilden teyp ve ses sistemi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Kent merkezindeki evlere düzenlenen operasyonda, N.Y. (31) ve F.A. (27) gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.