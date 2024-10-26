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Aksaray'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Aksaray'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı
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Aksaray'da sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole giren otomobilde 5 kişi yaralandı. Olay, İstanbul'dan Aksaray'a seyahat eden bir aracın kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole giren otomobildeki 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Akın köyü yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Aksaray'a gelen Yusuf Taşkıran (46) yönetimindeki 59 ZH 337 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole girdi. Kazada Yusuf Taşkıran, arkadaşları Lütfü Akpolat (49), Mahmut Boz (39), Tahir Şemin (58) ve Hasan Boz (62) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı polise anlatan Yusuf Taşkıran, "İstanbul'dan Aksaray'a gezmeye geliyorduk. Otobanda navigasyon, bu yolu gösterdi. Yol da virajlıymış, direksiyon hakimiyetini kaybedip, tarlaya takla attık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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