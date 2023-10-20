Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilerek takla attı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Alparslan T. (28) idaresindeki 81 BG 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan eşi B.T. (26), çocuğu E.T. (2) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY