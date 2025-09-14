Aksaray'da Otomobil Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 5 kişiden Aras Emir Uğur (6), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Aksaray-Ortaköy yolu Bağlıkaya beldesi çıkışında meydana geldi. Mevlit Özcan'ın (34) kontrolünü yitirdiği 06 AZ 7442 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada Mevlit Özcan, Dilberay Erdoğdu (23), Elmas Yıldız (57), Aras Emir Uğur (6) ile Tuğba Uğur (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aras Emir Uğur, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Uğur'un ilkokul 1'inci sınıfa yeni başladığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.