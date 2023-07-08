Aksaray'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen otomobil kazasında, İbrahim Cemal Erkenci'nin kullandığı araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Hüseyin, Belma ve Zeliha Erkenci yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.