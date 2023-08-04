Aksaray'da Otomobil Kazası: 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı
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Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında, Almanya'dan tatile gelen bir aile ile diğer bir otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17. 00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde sanayi alt geçitte meydana geldi. Almanya'dan tatile gelen İbrahim Tekten (39) yönetimindeki 68 AD 888 plakalı otomobili kavşakta Gökhan Atila (35) idaresindeki 35 ATL 17 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İbrahim Tekten, çocukları Ahmet (10) ve Fatma Tekten (8), diğer sürücü Gökhan Atila, eşi Funda Atilla (34) kızı Beran Atila (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.