Aksaray'da Otomobil Kazası: 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında, Almanya'dan tatile gelen bir aile ile diğer bir otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.