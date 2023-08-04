Aksaray'da Otomobil Kazası: 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17. 00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde sanayi alt geçitte meydana geldi. Almanya'dan tatile gelen İbrahim Tekten (39) yönetimindeki 68 AD 888 plakalı otomobil, kavşakta Gökhan Atila (35) idaresindeki 35 ATL 17 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İbrahim Tekten, çocukları Ahmet (10) ve Fatma Tekten (8) ile diğer araç sürücüsü Gökhan Atila, eşi Funda Atilla (34) ve kızı Beran Atila (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.