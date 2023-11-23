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Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen otomobil kazasında, araç refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, annesi ise hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.