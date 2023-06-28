Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve sonucunda 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.