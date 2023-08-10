Aksaray'da Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı, İş Yerlerinde Hasar Oluştu

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp, o anda kapalı olan 2 iş yerinin kepenklerine çarparak durabildi. Kazada sürücü Sezgin Gül (35) yaralanırken, iş yerlerinde de hasar oluştu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin Gül'ün yönetimindeki Hollanda plakalı otomobil, dönel kavşağa sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce aydınlatma direğine çarptı. Ardından da takla atıp, cep telefonu satış ve tamiri yapan Asım Güler'e ait bitişik 2 iş yerinin kepenklerine çarpıp durabildi. Kazada sürücü Gül yaralanırken, kepenklerine çarptığı iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Kaza anı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Gül, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yeri sahibi Asım Güler, kazanın gece saatlerinde olması nedeniyle iş yerinin kapalı olduğunu belirtti. 2 iş yerinde maddi hasarın meydana geldiğini ifade eden Güler, "Olay anında ben evimdeydim. Görüntülerde arabanın göbekten süratle geldiği görünüyor ve 5-6 takla atarak 2 iş yerine de zarar veriyor. İş yerleri kullanılamaz halde. 10-15 gün işletmemizi açamayacağız. Henüz tespitini yapamadık; fakat 400-500 bin liraya yakın zararımız var. Cep telefonlarımız zarar görmüş. Tezgahlar tamamen parçalanmış, kepenkler, camlar kırılmış. Daha bitişikteki diğer iş yerini açamadık. Muhtemelen orada da zararımız var. Tavan bile zarar görmüş. Bu kaza gündüz saatlerinde olsaydı başta çalışanlarımız olmak üzere birçok kişi zarar görebilirdi. Belki de vefat ederdik. Çünkü çarpmanın şiddeti yüksek. Sürücüye de geçmiş olsun diliyorum. Sağlıkla ayağa kalksa mutlu olurum. Hiçbir şey canından kıymetli değil." diye konuştu.