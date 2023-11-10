Aksaray'da otomobil-kamyon çarpışması: 4 yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tayyar Gök (48) idaresindeki 68 HL 282 plakalı otomobil, Eskil Sanayi girişinde, Fazlı Mutlu kontrolündeki 68 HT 323 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Gök ile otomobildeki Saime (45), Merve (22) ve Mehmet Gök (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitm ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Saime Gök'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın oluşumu ve otomobilin camından bir kişinin dışarıya fırlaması yer aldı.