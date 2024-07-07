Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Aksaray-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Emirhan Kahvecioğlu'nun kullandığı otomobil ile Enes Güney'in kullandığı tır çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Emirhan Kahvecioğlu (27) idaresindeki 80 AEY 165 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolu 15. kilometresinde, Enes Güney'in (27) kullandığı 01 EG 576 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Kahvecioğlu ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kahvecioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.