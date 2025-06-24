Aksaray'da Otomobil ile TIR Çarpıştı: Baba ve Oğlu Yaralandı

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Aksaray'da meydana gelen kazada, Remzi Alkaya ve oğlu Yaşar Efe Alkaya yaralandı. Kaza sonrası baba ve oğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, Yaşar Efe'nin hayati tehlikesi sürüyor.

AKSARAY'da otomobilin, TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada Remzi Alkaya (41) ile oğlu Yaşar Efe Alkaya (14) yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunda kavşakta meydana geldi. Remzi Alkaya yönetimindeki 68 FP 741 plakalı otomobili, kavşakta Ahmet Ardıç'ın (31) kullandığı 34 BHV 575 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, Remzi Alkaya ile oğlu Yaşar Efe Alkaya, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan baba ve oğul, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar Efe Alkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR sürücüsü Ahmet Ardıç da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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