Aksaray'da Otomobil ile Tır Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Necati Demir (33) idaresindeki 38 TL 875 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeler girişinde, Onur Ersoy (27) kontrolündeki 34 KFG 950 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Deniz (2), Irmak (7), Serkan, Nehir (11) ve Gülcan Demir (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.