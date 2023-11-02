Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı

Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden K.C.S. idaresindeki 38 AAC 467 otomobil ile H.G. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu araç üzerine savrulan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı S.T. ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve arkadaşı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.