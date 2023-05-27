Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Funda U. idaresindeki 68 ACR 575 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş bulvarında ilerleyen Dursun D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Ahmet A. yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.