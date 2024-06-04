Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akpınar (43) idaresindeki 68 ACV 795 plakalı otomobil, Yeşilova kara yolu Ulukışlatolu köyü girişinde Nazım Keskin (50) kontrolündeki 33 AGR 782 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerle otomobildeki Derviş (53), Ali Baba (16) ve Ramazan Akpınar (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

 Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title