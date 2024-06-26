Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 2 yaralı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mithat Öztürk (59) kontrolündeki 68 AH 124 plakalı otomobil, Tacin Mahallesi'nde Ersin Güven (30) idaresindeki 68 ADC 429 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Öztürk ile otomobildeki Kudret Öztürk (65) yaralandı.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mithat Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.