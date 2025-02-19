Aksaray'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Efe K. (16) idaresindeki 68 AAN 040 plakalı otomobil ile Emre U. (26) kontrolündeki 68 ABV 545 plakalı hafif ticari araç Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sek edildi.

Kazada, sürücülerle araçlardaki Alim Ç. (16) ile İsa Ç. yaralandı.

Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.