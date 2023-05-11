Aksaray'da otomobil hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Aksaray'da otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nakkaş Mahallesi'ndeki otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çaldığı öne sürülen H.I. (41), M.K. (41) ve S.S'yi (56) Pınar Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.I. ve M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel