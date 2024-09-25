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Aksaray'da Otomobil Dolandırıcılığına 9 Gözaltı

Aksaray'da Otomobil Dolandırıcılığına 9 Gözaltı
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Aksaray'da bir internet sitesi üzerinden otomobil satışı yaparak 8 kişiyi dolandıran 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, kapora alarak dolandırıcılık yapmaktan suçlanıyor.

AKSARAY'da bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınladıkları otomobiller için 8 kişiden farklı miktarlara kapora alıp dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınlanan otomobiller için kapora alınarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, bu yöntemle 8 kişinin dolandırıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliler Ö.A., R.F., M.B., R.T., Ö.M., M.S., A.K., B.B. ve M.B.'yi dün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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