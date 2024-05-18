Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Güzelyurt kara yolu Selime Beldesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Hannan K. yönetimindeki bir otomobil ile İlhan K. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Hannan K. (29) idaresindeki 33 D 3956 plakalı otomobil, Aksaray- Güzelyurt kara yolu Selime Beldesi Kavşağı'nda, İlhan K. yönetimindeki 16 ABS 353 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerdeki Mihriban Sultan K. (27), Muhammet Siraç K. (1), Pelin Ö. ve Ramazan A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Siraç K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güzelyurt Aksaray trafik Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title