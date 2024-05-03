Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Baki S. (20) idaresindeki 64 NR 568 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda E.K. (23) yönetimindeki 42 APZ 979 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Baki S. ile aynı otomobildeki Ramazan A. (25) ve B.U. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray trafik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title