Aksaray'da Otobüs Terminalinde Tabanca ile Yaralama Olayı
Aksaray'da bir otobüs terminalinde tartışan iki kişi arasında çıkan kavgada, Yiğit D. tarafından Kenan Yüksel bacağından tabancayla vuruldu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa zamanda yakalandı.

AKSARAY'da şehirlerarası otobüs terminalinde Yiğit D. (20), tartıştığı Kenan Yüksel'i (43) tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Yiğit D. ve Kenan Yüksel, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit D. tabancayla ateş ederek Yüksel'i bacağından yaraladı. Yüksel, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Yiğit D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Yüksel, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Yiğit D. de kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
