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Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı

Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı
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Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yolcular, kazanın şoförünün uyumuş olabileceğini ve yolculuğun genel olarak iyi geçtiğini belirttiler.

Aksaray'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 34 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar, otobüsün 2 saatte bir mola verdiğini, Aksaray'da da kahvaltı molası vereceklerini, şoförlerin de saat 03.00 sırasında değişim yaptığını söyledi.

Yaralılardan Güler Şen (58), "Balıkesir'den Kapadokya gezisine gidiyorduk. Bir grup Balıkesir'den, bir grup da Bandırma'dan bindi. Bandırma'dan gelenler biraz daha sayıca azdı. Yollar güzeldi ve yolculuk iyi geçiyordu. Uyurken kaza geçirdik, o yüzden hatırlamıyorum. Şoför de uyumuş olabilir. Kaza sonrası bizi çıkardılar. Ambulanslar geldi, müdahale yapıldı" dedi.

'YOL BOMBOŞTU'

Aksaray'da mola vereceklerini belirten Berna Kuru (49) ise "Balıkesir'den yola çıktık, Kapadokya'ya geziye geliyorduk. Büyük bir ihtimalle şoförümüz uyudu. Bariyerlere çarptı, orada da bir kanal vardı. Ben kaza sırasında uyanıktım. Önümüzde hiçbir şey yoktu, yol bomboştu, kaza tamamen şoförden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Boş yolda, yoldan çıkıp yan yattı. Biz 7 kişilik gruptuk. Otobüs saat 21.00'de Balıkesir'den hareket etti. Saat 21.40'ta biz Susurluk ve Bandırma grubu bindik. Saat 23.00 gibi Bursa grubu bindi. İki saatte bir, sık sık mola vererek geliyorduk. 15-20 dakika sonra da kahvaltı molası vardı. Otobüs yan devrildiği gibi adeta zıplaya zıplaya sürtündü. Hasarın büyük bir bölümü de otobüsün devrildiği bölümde meydana geldi. Koltuklar çok berbattı ve otobüs de biraz kötüydü, sağlıklı bir araba değildi sanırım" diye konuştu.

'KORKUNÇ BİR HENGAMEYDİ'

Yolculardan İpek Kurt da "Sabaha kadar bir şey yoktu. 2 saate bir mola verdik. En son mola verdikten sonra Aksaray'da kahvaltı molası yapılacaktı. Anladığım kadarıyla otobüs yan devrilip kaydı. Korkunç bir hengameydi. Otobüsün devrildiği tarafta, arkada açıklık olduğunu fark ettim ve emniyet kemerimi çözüp arkaya doğru hareket ettim. O arada ablama seslendim, o yanımdaydı. Ses alamayınca, otobüsün kırık olan camından dışarı çıktım. Mazot deposu patlamıştı, onu haber verdim. Sonra ablamı çıkarmaya çalıştım" dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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