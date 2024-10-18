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AKSARAY'da otobüs devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı var (VALİNİN AÇIKLAMASI VE EK OLAY YERİ EKLENDİ)

AKSARAY'da otobüs devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı var (VALİNİN AÇIKLAMASI VE EK OLAY YERİ EKLENDİ)
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Aksaray.

AKSARAY'da otobüs devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı var (VALİNİN AÇIKLAMASI VE EK OLAY YERİ EKLENDİ)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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