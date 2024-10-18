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Aksaray'da Otobüs Devrildi: 6 Ölü, 20 Yaralı

Aksaray'da Otobüs Devrildi: 6 Ölü, 20 Yaralı
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Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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