Aksaray'da Otobüs Devrildi: 6 Ölü, 20 Yaralı
Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.