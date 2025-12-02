Haberler

Ortaokul öğrencisi, akranı tarafından bıçaklandı

Güncelleme:
Aksaray'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.M.A., parkta tartıştığı akranı tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası sağlık durumu iyi olan M.M.A., hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da ortaokul öğrencisi M.M.A. (14), parkta aralarında çıkan tartışma sonucu akranı tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuklu Park'ta meydana geldi. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi M.M.A. ile parkta karşılaştığı aynı okuldan bir akranı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akranı tarafından sol kol ve bacağından bıçakla yaralanan M.M.A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı M.M.A.'nın şüpheliyi tanıdığını ancak ismini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
