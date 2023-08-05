Aksaray'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Aksaray'ın Kurtuluş Mahallesi Kırkkızlar mevkisinde kuru otların bulunduğu bölgede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında 5 bin fidan zarar gördü.

Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi Kırkkızlar mevkisinde kuru otların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü öğrenildi.