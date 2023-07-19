Aksaray'da Bahçeli Mahallesi'ndeki okul ile iş yerinden çalınan televizyon, matkap ve kaynak makinesi olayıyla ilgili şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakaladı.

Aksaray'da okul ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçeli Mahallesi'ndeki okul ile iş yerinden 4 televizyon, matkap ve kaynak makinesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli R.S'yi Kurtuluş Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.