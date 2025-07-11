Aksaray'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Aksaray'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobille çarpışan servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı.

Cüneyit Sarı idaresindeki 68 KF 179 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Rıdvan Ünal yönetimindeki 68 ACG 990 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüsteki 8 öğrenci yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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