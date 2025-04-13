Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi

Eşini katletti, tehditler savurup kendine zarar verdi
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Aksaray'da Nisan Karı Yeniden Etkili Oluyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da hava sıcaklıkları eksi 3 derecelere düşerken, nisan ayının ortasında kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji, soğuk hava ve kar yağışlarının çarşamba gününe kadar devam edeceğini tahmin ediyor.

Aksaray'da kar yağışı yeniden başladı

Aksaray'da nisan karı

AKSARAY - Hava sıcaklığının eksi 3'lere kadar düştüğü Aksaray'da nisan ayının ortasında kar yağışı yeniden başladı.

4 gün önce hava sıcaklıklarının 26 derecedeyken aniden eksilere kadar düştüğü Aksaray'da dün kendini gösteren kar yağışı gece yarısı yeniden başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Aksaray - Nevşehir Karayolu başta olmak üzere Güzelyurt ilçesi ve Helvadere bölgesi gibi yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan tahminlerde soğuk hava, kar ve yağmur yağışlarının çarşamba gününe kadar devam edeceği ön görülürken, kar yağışı nedeniyle kentte polis ve jandarma ekiplerince de güvenlik önlemleri alındı. Özellikle karayolu ve otoyolda güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma gece boyunca denetimlerini sürdürüyor. Şehir genelinde kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.